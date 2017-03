Prepara NFL cambios para mejorar ritmo de partidos

En un mensaje en la página de la NFL, dirigido al público, Goodell señaló que la serie de modificaciones propuesta, tiene como objetivo mejorar “el flujo y el ritmo de juego, la comercialización y el número necesario de interrupciones en el campo”.

Entre los cambios previstos, destacó la posibilidad de que los árbitros consulten las repeticiones mediante una tablet en lugar de un monitor, dejar correr el reloj de juego luego de una anotación, gol de campo o cuando un jugador sale del terreno, además de estandarizar la duración de los medios tiempos.

Además, en el correo mencionó que la NFL también está en conversaciones con las cadenas de televisión que transmiten los partidos para reducir los cortes comerciales y establecer un mínimo en cuanto a cantidad de cortes y el tiempo que durarán.

“Sabemos que es molesto cuando hay un corte comercial, patean y vuelve a haber un comercial. También lo odio. Nuestra meta es eliminar eso”, escribió Goodell en el mensaje.

Los cambios planteados en el escrito del comisionado deberán ser aprobados por los dueños en la próxima junta, que se llevará a cabo en Phoenix, Arizona, el siguiente domingo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.