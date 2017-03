Piloto mexicano Daniel Suárez va por otro fin de semana intenso a Phoenix

Luego de tres fechas en la categoría mayor de la Nascar, el piloto mexicano Daniel Suárez tiene otro reto inmediato, ahora en el Phoenix International Speedway, lugar donde también correrá este mismo fin de semana en la Xfinity Series.

El top-3 pasado en la segunda categoría motivó a Suárez pero no fue suficiente para sacar un buen lugar en la Cup Series y por ello ahora que tendrá otro fin de semana de doblete, quiere aferrarse a sus primeros puntos en la división principal.

El sábado abrirá las acciones en la categoría que es campeón, la Xfinity Series y el domingo tendrá que probarse de nueva cuenta en la Cup, en una pista que es de las favoritas del mexicano, incluso ya ha triunfado cuando corrió con la Nascar México en 2014.

Sin duda, el piloto del Joe Gibbs Racing está motivado por regresar al óvalo de mil 609 metros de longitud, y espera tener una buena carrera con la que pueda obtener puntos valiosos.

“Phoenix es una de esas pistas que son en las que más experiencia tengo, entonces podría entrar en la categoría de mis favoritas. Definitivamente hay muchas cosas que debemos hacer, muchas cosas en las que tengo que mejorar yo junto con mi equipo, comunicación y demás. Es una categoría muy competitiva, muy difícil, un pequeño error cuesta demasiado y es difícil recuperarlo”

“Sin embargo, estamos trabajando fuerte para seguir mejorando y tratar de ser competitivos. Espero que Phoenix pueda ser una pista que me ayude a empezar a acarrear un buen momento”, confió el mexicano.

