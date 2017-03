Pide SCJN construcción de un México con igualdad y justicia

Como parte del 200 aniversario del natalicio de Mariano Otero, pensador mexicano del siglo 19 y considerado el padre del juicio de amparo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, lanzó el llamado para la construcción de un país con igualdad y justicia.

Durante su participación en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Aguilar Morales destacó que debe hacerse una reflexión profunda sobre la actualidad del país, además de asumir el compromiso de buscar objetivos comunes.

“Desde este lugar emblemático, los invito a una reflexión profunda sobre el México de hoy, y a asumir el compromiso de alcanzar los objetivos que nos son comunes: un país igualitario y justo fundado en el derecho y en sus instituciones, que no tienen otra finalidad, como diría Otero que ‘el progreso de nuestros elementos sociales y la conservación de la unidad nacional”, dijo.

Sostuvo que las instituciones nacionales son producto indiscutible de personajes como Otero, a quien describió como uno de los más importantes pensadores del siglo XIX y uno de los creadores de una figura fundamental del Estado mexicano: el juicio de amparo.

“Él sumó a su talento, tesón, constancia y compromiso para defender los principios que profesaba. Su vida seguirá siendo fuente permanente de inspiración y su obra un pilar fundamental de la justicia mexicana”, afirmó el ministro presidente.

En el evento estuvieron la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis, Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e integrantes de ese órgano colegiado; ministros de la SCJN, consejeros de la Judicatura Federal; el historiador Enrique Krauze y Diego Prieto Hernández, Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

