PGJ y Contraloría CDMX impugnarán amparo a 2 implicados en caso de Línea 12

La Procuraduría de Justicia y la Contraloría General capitalinas, presentarán un recurso de revisión al amparo otorgado a dos ex servidores públicos de la Secretaría de Obras y Servicios relacionados con el probable uso ilegal de atribuciones y facultades en la construcción de la Línea 12 del Metro.

Se trata de Manuel Martínez Juárez y Abraham Vizcarra, subdirector de Costos y Concursos y Jefe de la Unidad Departamental de Concursos, respectivamente, quienes continuarán inhabilitados por 15 años para ejercer cualquier cargo público.

Ambas dependencias buscarán que dicho recurso de revisión sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), si ésta determina que el asunto revierte importancia o trascendencia.

La Procuraduría capitalina precisó que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito no consideró ilícito que los servidores públicos hayan emitido una opinión favorable para adjudicar directamente un contrato de supervisión de obra.

Lo anterior pese a que la licitación de ésta había quedado desierta, lo que para la autoridad representa un “claro fraude a la ley”, pues de esa opinión derivó un contrato por adjudicación directa de la supervisión de una obra que no se iba a realizar.

En 2014, la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras inició un procedimiento administrativo contra el ex Subdirector de Costos y Concursos, y el ex Jefe de Unidad Departamental de Concursos, de esa dependencia, por irregularidades en

La asignación de ese contrato a favor de una empresa, fue por un monto de 1 millón 70 mil 520 pesos con 13 centavos, para la supervisión de la construcción del “Proyecto Integral para la construcción de la Policlínica Tláhuac-Mixcoac”.

En consecuencia, la Contraloría dio vista a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría capitalina, toda vez que los hechos materia del procedimiento de responsabilidades también podrían ser constitutivos de ilícitos cometidos por ambos ex servidores públicos.

En materia penal, el agente del Ministerio Público ejerció acción penal contra ambos funcionarios por el delito de uso ilegal de atribuciones, por lo que fueron procesados y sentenciados por la Tercera Sala Penal de la ciudad de México, a una pena de prisión de 1 año 15 días, la cual se conmutó por una multa, además de una inhabilitación de 6 años 6 meses.

Sin embargo, por dicha determinación, los servidores públicos promovieron amparo ante un Tribunal Colegiado que determinó concedérselos y dejar sin efecto la sentencia penal que los condenaba.

Ante esta situación, la PGJ-CDMX y la Contraloría analizan la procedencia de un recurso de revisión del cual conocería la SCJN, si ésta determina que el asunto revierte importancia o trascendencia.

