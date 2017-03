Pet Shop Boys se une al cartel de Rock in Río 2017 junto a Incubus

Pet Shop Boys se presentará en la capital carioca el próximo 15 de septiembre, el mismo día en que lo hará Lady Gaga, que cierra la jornada, los australianos 5 Seconds Of Summer y la brasileña Ivete Sangalo, según señalaron los organizadores en la página web del evento.

Incubus, al igual que la banda de rock brasileña Titas, ambas también anunciadas hoy, actuarán el 23 de septiembre antes que los legendarios The Who y Guns N’ Roses.

Walk the Moon y Scalene, ambas formaciones de rock, fueron las otras dos bandas dadas a conocer hoy por los promotores del festival.

Los primeros darán un concierto el 17 de septiembre, fecha en la que también se presentará Justin Timberlake, mientras que los segundos compartirán cartel el 21 de septiembre con Aerosmith.

Para la cita carioca también están confirmados Maroon 5, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi, The Offspring y Fergie, entre otras atracciones musicales.

La edición del festival en 2017 tendrá siete conciertos monumentales los días 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 24 de septiembre en una “Ciudad del Rock” que será construida en el Parque Olímpico, el escenario que en agosto pasado acogió los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Cada entrada para una de las siete noches del festival tiene un precio de 435 reales (hoy unos 140,2 dólares), prácticamente la mitad del salario mínimo legal de Brasil.

La de 2017 será la décimo séptima edición del festival y la séptima en Río de Janeiro, en donde el evento nació en 1985, antes de comenzar a turnarse con ciudades como Madrid (tres ediciones), Lisboa (seis) y Las Vegas (una).

