Perfila INE designación de 60 consejeros electorales para 19 estados

El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el proceso para designar a 60 consejeros electorales de 19 estados, que serán los encargados de vigilar y calificar las elecciones de 2018, en donde estarán en disputa la presidencia, el Congreso de la Unión y 30 comicios locales.

La Comisión de Vinculación de Organismos Públicos Locales presentó la propuesta y será ratificada por el Consejo General del INE.

Los estados en donde designarán a nuevos consejeros electorales son: Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

También, se presentó la propuesta para designar a la consejera del Instituto Electoral de Colima, Ayizde Anguiano Polanco, para que concluya su mandato hasta el 30 de septiembre de 2021.

