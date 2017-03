Peña Nieto realiza la promulgación de la Ley General de Educación

El presidente Enrique Peña Nieto promulga hoy la Ley General de Educación, donde algunos artículos benefician a los llamados “dreamers” con lo que se les garantiza su acceso a la educación en territorio nacional con procesos sencillos para la revalidación de sus estudios, en caso de que sean deportados de Estados Unidos.

La reforma legislativa tiene como objetivo facilitar la movilidad académica de los migrantes que regresan a México, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten.

El Primer Mandatario está acompañado por el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer; así como otros integrantes del gabinete.

De acuerdo con información proporcionada por la Presidencia de la República, estos son los principales contenidos que se incorporan a la Ley General de Educación:

1) El derecho al tránsito en el sistema educativo nacional (movilidad de estudiantes dentro del territorio nacional o desde el extranjero), al satisfacer los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables.

2) La facultad para que las instituciones educativas públicas y particulares (con reconocimiento oficial), otorguen revalidaciones y equivalencias (aunque la autoridad educativa podrá revocarlas).

3) La SEP regulará un marco nacional de cualificaciones (competencias ) y el diseño de un sistema de acreditación nacional para facilitar el tránsito de educandos en el Sistema Educativo Nacional.

4) Las constancias de revalidación y equivalencia deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa.

5) Se instruye que todos los trámites tendrán el máximo de simplificación y deberá promoverse el uso de mecanismos electrónicos de verificación de documentos.

