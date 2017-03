Peña Nieto llama a emprender la “revolución educativa” más importante

El presidente Enrique Peña Nieto convocó a maestros, autoridades y padres de familia del país a emprender la revolución educativa más importante en México en casi un siglo, y a asumir la parte que les corresponde en este momento histórico.

Durante la presentación del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, en Palacio Nacional, reconoció que como país tenemos desafíos en materia educativa, pero hoy “le decimos al mundo que decidimos enfrentarlos”, pues no hacerlo hubiera sido irresponsable,vergonzoso e inmoral.

“Mantener la educación sin cambios no era opción, no podíamos condenar a los jóvenes del siglo XXI a una educación del siglo pasado”, expresó el mandatario federal quien indicó que con lanzamiento de este modelo se cierra la primera etapa de la transformación educativa.

Peña Nieto aseveró que los “maestros son los actores más relevantes para lograr la transformación educativa en el papis”, por lo que “tengan la certeza de que no están solos, que las autoridades educativas están para apoyarlos”.

