Peña Nieto destaca crecimiento del sector turístico en cuatro años

En los últimos cuatro años, el turismo ha crecido de manera considerable y actualmente aporta 8.9 por ciento de la economía nacional y genera nueve millones de empleos en el país, destacó el presidente Enrique Peña Nieto.

Al inaugurar el Tianguis Turístico 2017, en Acapulco, afirmó que el aumento de 40 por ciento en la llegada de turistas extranjeros, así como el crecimiento de 53 por ciento en el ingreso de divisas, “son cifras muy alentadoras que permiten ver que vamos en la ruta correcta”, y confió en que pronto México sea considero entre los cinco destinos favoritos de los turistas.

En este marco, el mandatario federal destacó que con todo lo que se hace en diversos sectores como el financiero, educativo, energético y turístico, México se proyecta para ser un país con un rostro nuevo.

