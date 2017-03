Paul McCartney prepara nueva producción discográfica

El ex integrante de la legendaria banda británica Los Beatles Paul McCartney prepara un nuevo trabajo discográfico. El músico anunció que su regreso a los estudios es para realizar la banda sonora de una película animada, de la cual no confirmó su nombre ni el estudio con el cual está colaborando.

“Estoy haciendo un nuevo álbum, que es muy divertido. Estoy en medio de eso”, confirmó el cantante en una entrevista con BBC Radio. El disco —que aún no tiene fecha de lanzamiento— será producido por Greg Kurstin, el mismo que se encargó del premiado tema “Hello” de Adele en 2015. Asimismo, el artista declaró sobre el profesional: “Es un productor con el que trabajé por primera vez hace dos años”.

Cabe recordar que el último disco de estudio que lanzó el británico como solista fue New en 2013. En esa línea, su nuevo disco marcaría el retorno del ex Beatle a los estudios de grabación para realizar una producción con canciones inéditas.

En la instancia, McCartney también se refirió al recientemente fallecido Chuck Berry como una gran influencia para Los Beatles. “Él vino a uno de nuestros conciertos cuando jugábamos en St. Louis, que es su ciudad natal. Y vino detrás del escenario. Fue genial conocerlo”, dijo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.