Participación ciudadana, mejor blindaje ante gobiernos populistas: Meade

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade consideró que el mejor blindaje ante la tentación de gobiernos populistas de quitar las libertades que se han logrado en el país, es la participación ciudadana.

Entrevistado tras participar en el foro “La Constitución de 1917 y la Hacienda Pública”, Meade Kuribreña señaló que para conservar esas libertades se necesita una ciudadanía bien organizada en los espacios de derechos que de han venido logrando.

Al ser cuestionado sobre las consecuencias de tener un gobierno populista, señaló que los avances económicos en el país se tiene que ir consolidando para que no haya retrocesos.

“Yo creo que el mejor blindaje ante cualquier tentación de ir quitando estos espacios de libertad, es una ciudadanía bien organizada en los espacios de derechos que ha venido logrando”, indicó.

Al hacer un balance, Meade Kuribreña, insistió en que en los últimos años se ha venido avanzando, y se han desarrollado principios constitucionales para darle estabilidad a las finanzas públicas por lo que se requieren agendas de trabajo hacia adelante.

“Encontramos razones para sentirnos satisfechos de que tenemos un marco constitucional robusto pero nos quedamos espacios de reflexión que habremos de retomar en el Ejecutivo, legislativo y la academia para seguirnos imaginando el México que queremos”, indicó.

