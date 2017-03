Paraguay y México se unen para el crecimiento turístico

En el marco de una visita de trabajo a nuestro país, la ministra paraguaya y el titular de la Sectur compartieron las diferentes estrategias y programas que sus respectivos gobiernos han implementado para promover el turismo, particularmente el doméstico, e involucrar a las comunidades y a los jóvenes en el desarrollo económico, a través de esta actividad.

El Secretario de la Madrid dio a conocer programas exitosos de la Sectur como “Pueblos Mágicos” que ha permitido promover la cultura e historia, el empoderamiento ciudadano y desarrollar rutas temáticas.

El secretario de Turismo precisó que este modelo de Pueblos Mágicos ha sido tan benéfico para el desarrollo económico de comunidades en México que ha sido replicado en diferentes partes del continente.

Por su parte, la Ministra Bacigalupo compartió la experiencia con su versión del programa denominado “Pueblos con Encanto” que, al igual que el modelo mexicano, ha probado su contribución en la derrama económica en estas localidades.

Otro de los programas desarrollados por la Sectur que despertó el interés de la delegación paraguaya fue el de “Mejora tu Hotel”, porque involucra al sector privado y a la banca de desarrollo.

Por otra parte, la Ministra Bacigalupo destacó la importancia de incrementar la conectividad hacia Paraguay. Al respecto, el secretario De la Madrid coincidió y consideró a la conectividad como un eje clave en el desarrollo del sector turístico para cualquier país.

Posteriormente, se llevó a cabo la firma de un Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación turística que brindará un marco jurídico para entablar actividades de cooperación encaminadas al fortalecimiento del sector turístico en ambos países.

El Secretario de la Madrid puntualizó que México y Paraguay comparten mucha historia, pero también mucho futuro y las similitudes que nos caracterizan pueden capitalizarse mediante estos acuerdos de cooperación.

