Papa Francisco apoya cumbre contra armas nucleares que boicoteó Trump

El Papa Francisco envió este martes un mensaje de apoyo a la cumbre de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la eliminación de las armas nucleares y advirtió que la amenaza de una destrucción recíproca no es eficaz ante los desafíos a la seguridad internacional, como el terrorismo.

La carta, cuyo contenido dio a conocer el Vaticano, fue enviada a Elayne Whyte Gómez, la presidente de la conferencia de la ONU para negociar un instrumento legal que lleve a la prohibición total de las armas nucleares, encuentro que fue boicoteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros 40 países tenedores de bombas.

“Tenemos que empeñarnos por un mundo sin armas nucleares”, exhortó el pontífice. “El objetivo final de la eliminación total de las armas se vuelve un desafío, un imperativo moral y humanitario”, agregó.

Sostuvo que, hasta ahora, el sistema de disuasión nuclear recíproca ha demostrado no ser eficaz ante las principales amenazas a la paz y seguridad como el terrorismo, los conflictos asimétricos, la seguridad informática y las problemáticas ambientales, la pobreza.

Al mismo tiempo, calificó de preocupante las “catastróficas consecuencias”, humanitarias y ambientales, que derivan de cualquier uso de las bombas nucleares, con devastadores efectos “indiscriminados e incontrolables” en el tiempo y en el espacio.

Lamentó el “desperdicio de recursos” en las armas nucleares y objetivos militares, dinero que podría ser usado para prioridades más significativas como la promoción de la paz, el desarrollo humano integral y la lucha contra la pobreza.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.