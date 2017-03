Pactan Italia y Japón hacer frente a las amenazas de Norcorea

El primer ministro italiano Paolo Gentiloni se reunió hoy aquí con su par japonés Shinzo Abe con el que acordó “hacer frente a la amenaza irreponsable del régimen norcoreano” y dar un mensaje contra el proteccionismo comercial.

“La seguridad de Asia está al centro de nuestra agenda, en particular en lo que se refiere a la amenaza nuclear”, dijo Gentiloni en relación a las recientes pruebas atómicas de Corea del Norte.

“Es importante hacer frente a la amenaza irresponsable del régimen norcoreano. Somos favorables a soluciones equilibradas y a evitar acciones de fuerza en esa región”, señaló en rueda de prensa tras reunirse con Abe en el Palacio Chigi, sede del gobierno.

Recordó que Italia preside este año el comité de las Naciones Unidas sobre las sanciones al régimen de Pyongyang.

“Ciertamente la seguridad de la navegación en el mar de China oriental y meridional es también importante para nosotros los europeos, no tiene que ver solamente con la seguridad de Japón y Corea del Sur”, anotó.

Asimismo, dijo que Japón dará su apoyo a la cumbre del Grupo de los 7, en programa en Taormina, Sicilia en mayo próximo y de la que se espera que salga “un mensaje fuerte y claro sobre la importancia de los intercambios comerciales internacionales y contra el proteccionsimo”.

Resaltó que el intercambio comercial entre Italia y Japón alcanza casi los 9 mil millones de dólares anuales y se puede reforzar aún más en sectores como la seguridad y la defensa.

Por su parte, Abe dijo que Tokio es favorable a una Europa fuerte y que sólo así puede ser “un recurso para el mundo entero”.

“Compartimos la urgencia de abordar en la cumbre del G7 el problema más importante, que es el de la economía global, además de los problemas regionales, comenzando con Corea del Norte y Medio Oriente, pasando por el papel de las mujeres y por los problemas de Africa subsahariana”, agregó.

Dijo que ahora que se refierzan las tendencias a favor del proteccionismo, Japón y Europa deben colaborar con Estados Unidos para “mantener alta la bandera del libre comercio”.

“En un contexto en el que se refuerzan las tendencias al proteccionismo y al aislamiento, se vuelve más importante el papel del G7 como fuerza que impulse un orden internacional libre, abierto y basado en reglas”, afirmó.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.