Paco Jemez considera que no ha pasado el mal momento de Cruz Azul

“El momento delicado no ha pasado, seguimos estando en una situación en liga que tenemos que mejorar, creo que nos merecemos mejorar no tenemos ninguna razón para confiarnos, todavía tenemos que recuperar el terreno perdido”, señaló.

En rueda de prensa en el estadio Azul luego de la práctica del equipo con miras a su duelo de este sábado ante el campeón aTigres de la UANL, dijo que “tampoco veo un motivo por el cual un jugador mío se quiera relajar, si hay alguno que crea que puede relajarse nada más no va a jugar”.

Dijo que al igual que la mayoría de equipos en el futbol mexicano, el suyo también se equivoca y ha cometido errores puntuales por lo que su labor al frente del mismo es trabajar para corregir esos detalles que le suden a superar por completo ese mal momento que aún viven.

“Todos los equipos cometen errores por muy bien que jueguen, y son puntuales, mi equipo cada vez está mejor en todos los sentidos, es decir, cada vez hay mucho más cosas para analizar y potenciar positivamente, pero o mi trabajo es intentar buscar esos pequeños detalles que todavía podemos mejorar”, expresó.

Afirmó que este partido contra Tigres lo afrontarán con una buena racha pero aclaró que “con lo que hemos hecho los tres partidos anteriores no vamos a ganar, vamos a ganar con lo que hagamos mañana, y el rival no va a ganarnos con ser el actual campeón, va a tener que ganarnos en la cancha”.

Asimismos, destacó que si bien no podía dormir bien por la situación del equipo de sumar varias jornadas sin ganar, “pero siempre hay partidos como el de mañana que te quitan el sueño, quieres tener tantas cosas bajo control que se te hace difícil”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.