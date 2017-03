Oficializan clásico Barcelona-Real Madrid en Miami

Uno de los clásicos más importantes del futbol, el Barcelona vs. Real Madrid, se disputará el 29 de julio próximo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, anunció hoy la empresa organizadora Relevent Sports.

Stephen Ross, dueño de los Delfines de Miami y del grupo que controla la empresa organizadora, hizo el anuncio en una rueda de prensa en el Hotel Fontainebleau de Miami Beach.

Los organizadores dijeron que programarán además un festival para los aficionados una semana antes, que incluirá conciertos y partidos de leyendas.

Será la primera vez que dos de los futbolistas que son considerados los mejores jugadores del mundo se enfrenten en Miami: el argentino Lionel Messi con la camiseta del Barcelona y Cristiano Ronaldo con los merengues.

El Real Madrid ya jugó en Miami en el antiguo Sun Life Stadium con Ronaldo en el 2013, cuando venció 3-1 al Chelsea inglés en la final de la Copa Internacional de Campeones.

La única vez que Messi jugó en Miami fue en 2012, también en el estadio Sun Life, para celebrar su cumpleaños en un amistoso que concluyó 7-7.

El clásico español formará parte de la Copa Internacional de Campeones, que regresa a Miami, luego de dos años que fue jugada en otras sedes para dar espacio a la remodelación del Hard Rock Stadium, casa de los Delfines de Miami de la NFL con un costo de 500 millones de dólares.

