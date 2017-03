OEA llama a erradicar desigualdades en materia de género

Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que se debe de reconocer que, pese a los avances registrados en los últimos años, uno de los mayores retos a la legitimidad y vigencia de la democracia en las Américas son las desigualdades sociales y de género.

Indicó que estas desigualdades limitan el potencial de desarrollo, seguridad y gobernabilidad en la región.

Agregó que para acceder a cargos políticos e incidir en las tomas de decisiones, las mujeres de las Américas enfrentan una serie de desafíos: la cobertura mediática sexista, los estereotipos de género y la división de género del trabajo político.

También son desafíos pendientes la subrepresentación de mujeres que pertenecen a grupos vulnerables, la falta de acceso al financiamiento político y a los medios de comunicación y el acoso.

Almagro refirió que como logro único en el mundo, cinco de los países de las Américas -Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua- han adoptado la paridad entre mujeres y hombres en la política.

Agregó que en el marco de la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Perú, los países trabajarán con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA para consolidar y reafirmar los compromisos existentes con el liderazgo de las mujeres, el logro de la paridad y la eliminación de las barreras al pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

El titular de la OEA destacó que hoy, más que nunca, es urgente acelerar la eliminación de las desigualdades de género en la política, así como asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en nuestras democracias.

