Ocho contratos licitados en la Ronda Uno detonarán inversiones por 34 mmdd: Sener

Al suscribir los contratos de exploración y extracción, conforme a los resultados de la 4ta licitación de la Ronda uno, realizada el pasado 5 de diciembre; la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Energía (Sener) dieron por concluida esa Ronda, en la cual se tuvieron cuatro procesos de licitación, en donde se licitaron 55 contratos de exploración y extracción, y se adjudicaron 38 contratos, más la asociación de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante el acto, el titular de la SENER, Pedro Joaquín Coldwell, resaltó la importancia de los siete bloques que se firmaron el día de hoy, que pueden, dijo, representar inversiones por alrededor de 30 mil millones de dólares, en un periodo máximo de 26 años.

Sin embargo, agregó que sumando la inversión del contrato firmado por Petróleos Mexicanos (Pemex), Chevron e Inpex, las inversiones que se concretaron con los ocho bloques adjudicados de la Ronda 1.4 ascenderían a 34 mmdd, casi cinco veces más de lo obtenido en las primeras tres licitaciones.

En cuanto a los recursos prospectivos, adelantó que, lo que se podría obtener por el total de estos contratos suman 2 mil 400 millones de petróleo crudo equivalente, es decir diez veces los recursos prospectivos adjudicados en las primeras tres licitaciones de la Ronda 1, y casi una décima parte del total estimado en aguas profundas del Golfo de México.

Durante su intervención, el Comisionado Presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda Molina, detalló que, los resultados de la 4ta licitación, consistió en siete contratos para exploración y extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de licencia, que se encuentran localizados en la provincia petrolera del Golfo profundo.

Para ello, dijo, las compañías entregaron a esta Comisión las garantías que respaldan el cumplimento del contrato, y para cada uno de ellos, garantías corporativas por 10 mmdd.

Dichos contratos, informó, tendrán una duración de 35 años con dos posibles prorrogas, la primera de hasta diez años y la segunda por hasta cinco años.

Por último, informó que, en un plazo máximo de 180 días, los contratistas deberán presentar a la CNH, el plan de exploración para cada área contractual, para su aprobación.

