Obtiene IPN tres medallas de plata y tres de bronce en el nacional de tiro con arco

El equipo de tiro con arco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) obtuvo tres medallas de plata y tres de bronce en el Campeonato Nacional de Exteriores de esta disciplina, que se llevó a cabo en el Comité Olímpico Mexicano (COM).

La estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), Rosalía Domínguez Escudero, consiguió el segundo lugar en la ronda olímpica al acertar 140 puntos de un total de 150.

El atleta de alto rendimiento y entrenador del representativo del IPN, Enrique Balcázar Campuzano, ganó una medalla de plata y tres de bronce en los diferentes clasificatorios individuales de la categoría mayor abierto varonil compuesto.

En equipo mixto, Domínguez Escudero y Balcázar Campuzano obtuvieron otra medalla de plata en ronda olímpica, al vencer a los participantes de Nuevo León, con estos resultados los atletas politécnicos forman parte del pre selectivo nacional.

Juntos, han logrado en los últimos años posicionar al Politécnico entre los equipos líderes a nivel nacional en este deporte, su pasión, compromiso y entrega les ha permitido alcanzar importantes posiciones.

El apoyo que tuvieron en 2014 se vio reflejado en los resultados de ese año cuando consiguieron el primer lugar del mundo en equipo mixto y tercero en individual.

Su consolidación como atletas de alto rendimiento se debe a las dos o tres horas diarias que dedican a su entrenamiento, “no ha sido nada fácil para mí, porque combino esta pasión con mis estudios profesionales, sin embargo, la tranquilidad, relajación y paz que siento cuando practico esta disciplina no la cambiaría por nada”, aseguró Domínguez Escudero.

Los politécnicos se preparan para conseguir un lugar en la siguiente ronda del pre selectivo nacional y posteriormente participar en los mundiales de Shanghái y Turquía, en mayo y junio de 2017, respectivamente.

