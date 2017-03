Nuevo Modelo Educativo no permite concesiones políticas: Nuño Mayer

El Nuevo Modelo Educativo no permite concesiones políticas, subrayó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, durante su presentación, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto.

“Esta ruta no permite concesiones políticas, porque estamos hablando de lo más valioso que tiene nuestro país: que los sueños y los anhelos de los niños y los jóvenes de hoy, se conviertan en realidad del mañana”, expresó.

En el acto realizado en el patio de honor de Palacio Nacional, el funcionario dijo que el Nuevo Modelo Educativo “no acepta concesiones, porque estamos hablando del futuro de lo más grande que tenemos: nuestro muy querido México”.

Al hacer la presentación oficial del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dijo que esta estrategia constituye “una verdadera revolución educativa”, en “un mundo que cambia como nunca antes había sucedido”.

En el evento al que asistió el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, apuntó que para la elaboración de este modelo, no bastaba con la visión del gobierno federal, sino que era indispensable sumar las voces de todos.

Nuño Mayer explicó que en tres documentos, se plantearon los objetivos a alcanzar, como la calidad de los estudiantes que se deben formar; el segundo, el nuevo modelo educativo en su totalidad, y como tercer destino, una implementación correcta del mismo.

De los objetivos derivaron cinco ejes, en los que se estableció un cambio pedagógico sustentado en que “los jóvenes aprendan a aprender”, y se permita a los maestros, generar con su creatividad, nuevas estrategias didácticas.

El segundo eje, pone a la escuela en el centro y la convierte en comunidades de aprendizaje; el tercero plantea una formación profesional de los maestros, que ahora enseñarán a pensar.

El cuarto, expuso Nuño Mayer, se refiere a la equidad e inclusión en la educación, y como quinto eje, la gobernanza educativa para implementar el modelo de manera adecuada, con una coordinación de todas las autoridades educativas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.