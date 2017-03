Nuevas bocinas Outdoor Speaker Series de Braven, para los viajeros extremos

Braven, la línea de bocinas premium con la más alta tecnología en Bluetooth, anuncia el lanzamiento de Outdoor Speaker Series, bocinas versátiles de sonido excepcional y con una gran duración de batería, listas para cualquier aventura.

Las Outdoor Speaker Series, ofrecen control inteligente vía Bluetooth se pueden manejar desde cualquier aplicación, de igual forma se pueden controlar por medio de Siri o de Google Now.

Estas bocinas son resistentes a cualquier tipo de golpe gracias a que están moldeadas con un armazón TPE y cuentan con sujetadores reforzados a presión. Las Outdoor Speaker tienen una resistencia al agua de IP67 para llevarla a cualquier tipo de viaje.

Ready Solo

La bocina Ready Solo cuenta con una resistencia al agua y al polvo de IP67, está elaborada de un material tan resistente su exterior es a prueba de golpes, tiene 2200mAh de potencia total y la batería cuenta con una duración de hasta 12 horas; contiene un altavoz incorporado e incluye una correa para mayor facilidad de trasporte.

La Ready Solo se encuentra en dos distintos colores: negro con gris titanio y gris con naranja. El precio sugerido de venta es de US$ 99.99

Ready Pro​

Bocina con potencia total de salida de 2600mAh y cuenta con una duración de batería de hasta 16 horas, tiene una resistencia al agua y al polvo de IP67, viene con altavoz incorporado y tiene habilitado Braven Bluetooth® Smart para una mejor conexión. La Ready Pro es a prueba de cualquier choque, viene incluida una correa para trasportarla a cualquier lugar. Viene en dos colores: negro con gris titanio y gris con naranja. . El precio sugerido de venta es de US$ 149.99

Ready Prime

A diferencia de las otras bocinas de la colección Outdoor Speaker, la Ready Prime tiene dos conductores grandes y dos radiadores pasivos, de esta manera se podrá escuchar con más nitidez la música, ya que también tiene una potencia total de 4000mAh.

La Ready Prime cuenta con duración de batería de hasta18 horas, además de contar con Braven Bluetooth Smart® para facilitar la conexión con cualquier dispositivo. Tiene resistencia al agua y al polvo de IP67, y es a prueba de golpes.

Vienen en dos colores: negro con gris titanio y gris con naranja. El precio sugerido de venta es de US$ 199.99

Ready Elite

Ready Elite es la única bocina que cuenta con dos conductores de rango completo, dos pasivos y dos altavoces tweeterslos cuales optimizan el rango de los sonidos agudos, incluye un altavoz y tiene habilitado Braven Bluetooth Smart.

Esta bocina es a prueba de cualquier tipo de choque, además tiene un grado de resistencia al agua y al polvo de IP67, conlleva un total de energía de 10000mAh y la batería tiene una duración de hasta 12 horas.

Vienen en dos colores: negro con gris titanio y gris con naranja. El precio sugerido de venta es de US$ 299.99

BRV-XXL Smart

Ofreciendo 15600mAh de potencia total, la batería tiene una duración de hasta 14 horas, la BVR-XXL Smart es la bocina más grande de esta colección cuenta con una correa para trasportarla a cualquier sitio, está hecha de un material tan resistente que es a prueba de golpes y posee resistencia al agua y al polvo de IPX5. Viene en color negro. El precio sugerido de venta es de US$ 349.99

