Nueva promesa del cine nacional

Poco a poco el nombre de Luis Arrieta se ha vuelto una referencia en el cine nacional.

Personajes como “Daniel” (El cumple de la abuela), “Miguel” (Detrás del poder), “Armando” (Los inadaptados) o “Pablo” (A la mala) han catapultado al actor volviéndose uno de los más solicitados del Séptimo arte latino.

En estos días, llegó a la Comarca Lagunera la película El que busca encuentra en la que Luis también aparece. Él da vida al “Fede”, el mejor amigo de “Jorge” (Erik Hayser), uno de los protagonista de la historia.

“El director del largometraje, Pedro Pablo Ibarra, me invitó a hacer una participación especial en esta película. Me divertí mucho y creo que está muy chistoso mi personaje, ahora que llegó a las salas no se la pueden perder”, dijo.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Arrieta explicó que la historia gira en torno a “Esperanza” (Ana Brenda) y “Marcos” (Claudio Lafargo) quienes se conocen de niños en un juego del América Vs. Pumas y 20 años después se reencuentran.

“‘Esperanza’ está a punto de casarse con ‘Jorge’ aunque ella no cree en el amor. Por su parte, ‘Marcos’ es un tipo romántico y enamorado de la vida. El encuentro de ‘Esperanza’ y ‘Jorge’ generará conflictos y situaciones divertidas”, explicó.

Desde su hogar en la Ciudad de México, el actor reveló que durante 2017 se le verá en otras cintas tales como Malacopa, Las siete muertes, A ti te quería encontrar y Tiempos felices, ésta ya se encuentra disponible en Netflix.

“También voy a estar en la película Yo no soy guerrillero en donde encarno a ‘Mitch’, este trabajo ya se estrenó en HBO Estados Unidos. En un mes, llegará acá a México a través de diversos complejos cinematográficos”, comentó.

Por otro lado, el joven actor mencionó que a pesar del auge que están teniendo los filmes mexicanos de comedia a él le gustaría que el público se percatara que también se hacen otros géneros como terror o drama.

“Para que haya una industria es necesario una gran variedad de géneros. Algo que me molesta de ciertos productores y medios es que digan que hay que apoyar al cine mexicano, no tenemos por qué apoyar un producto sólo porque es nacional, más bien, hay que apoyar productos que nos gusten, que nos motiven, con los que conectemos”, sostuvo.

Luis Arrieta también opinó sobre la tensa situación que viven México y Estados Unidos luego de que Donald Trump ocupara la silla presidencial del vecino país del norte.

“Es un tema complejo. Sí, Dondald Trump nos ha unido como mexicanos y está bien pero también debemos darnos cuenta que en México tenemos muchos problemas internos y también tenemos qué ver como salir de éstos”, puntualizó.