Nueva actualización de Twitter: Tu nombre ya no contará en los 140 caracteres

A partir de hoy, la red social le permite a los usuarios un poco más de espacio para expresarse.

Cuando los usuarios respondan, los nombres de usuarios (o mentions) no serán incluidos dentro de los 140 caracteres (que son el límite) por tuit.

También se dará la opción de sólo responderle a un usuario en especifíco cuando se tengan conversaciones.

