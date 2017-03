Niega Sedena violaciones a DDHH; pide pruebas a quienes acusan

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazó las acusaciones sobre las violaciones de derechos humanos de sus elementos vertidos en diferentes actores sociales.

En conferencia de prensa, José Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que la dependencia que no tolera ni encubre a cualquier militar que viole o transgreda las garantías individuales de cualquier mexicano.

Sin dar nombres específicos, el director exhortó a aquellas personas que tengan pruebas, las presentan ante las autoridades correspondientes para que se inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer posibles acciones irregulares.

“Queda de manifiesto que está Secretaría de la Defensa Nacional no tolera ni encubre ninguna conducta de algún elemento castrense que atente contra los derechos fundamentales de las personas facilitando la intervención de las autoridades competentes para la investigación y sanción que en cada caso proceda”, recordó.

“Si alguna persona considera contar con pruebas que sustenten las supuestas pruebas y acusaciones de las que se ha especulado antes los medios de comunicación se le hace una atenta invitación para que las presente ante la autoridad competente para que estás proceda conforme a derecho en contra de quien o quienes puedan ser responsables”, comentó Beltrán Benítez.

Está respuesta se da después de los señalamientos que realizó el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada, sobre el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al invitar a Antonio Tizapa, padre de uno de los jóvenes plagiados, a qué le pregunte al Ejército y al presidente, Enrique Peña Nieto, que le responda sobre este caso.

