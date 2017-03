Necesario “cambio cultural de fondo” para salir de la corrupción: Arely Gómez

Un “cambio cultural de fondo” y un “enfoque integral” son necesarios para terminar con la corrupción, declaró hoy aquí la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez. “La corrupción tiene siempre dos lados y por eso se debe abordar de una manera integral, no solo con cambios estructurales y legales los cuales son muy importantes, pero considero que la parte más importante es un cambio cultural de fondo”, declaró Gómez en un foro sobre el problema organizado por la OCDE.

“Esto es la parte más complicada, lograr como hacer que haya un cambio cultural después de tantos años con estas malas prácticas”, añadió la titular de la SFP durante su intervención ante el “Foro Global contra la Corrupción e Integridad” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

“La desconfianza de las instituciones también representa un impedimento de la percepción de buen gobierno sin embargo es un problema que hoy enfrentamos muchos países y que deriva de muchos años de corrupción de malas prácticas a todos los niveles lo cual ya es un mal sistémico”, agregó Gómez.

“Por lo mismo el cambio tiene que ser un cambio de fondo (…) Creo que la mejor solución es un trabajo conjunto y de corresponsabilidad , esta es la palabra clave”, subrayó Arely Gómez, quien la víspera inició una visita oficial a la capital francesa. “Si bien todos los gobiernos tenemos culpa de la desconfianza que se ha generado, el camino hacia delante ya debe ser un trabajo en conjunto de denuncias ciudadanas, de seguimiento, de información pública y de cooperación”, agregó la titular de la SFP. Gómez reconoció que la lucha contra la corrupción “es de suma importancia para todos nuestros países”, y “una de las principales preocupaciones de los ciudadanos”.

De acuerdo a datos de la OCDE la corrupción es la segunda mayor preocupación de los mexicanos. “También una gran parte de los ciudadanos mexicanos, un 33 por ciento, señala haber incurrido en un acto de corrupción, haber dado una mordida”, apuntó Arely Gómez, quien la víspera recibió un reconocimiento de la ministra francesa de la Función Pública, Annick Girardin.

En el foro de la OCDE también participan la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) por la Ciudad de México, Mariana Gómez del Campo Gurza, y el senador panista por Campeche, Jorge Luis Lavalle Maury.

