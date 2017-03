Muere a los 90 años de edad Chuck Berry, leyenda del Rock and Roll

El músico Chuck Berry, considerado por muchos como el “padre del rock & roll”, fue hallado hoy sin vida en una residencia a las afueras de esta ciudad estadunidense, informaron fuentes locales.

El músico, de 90 años de edad, fue encontrado inconsciente poco después del mediodía, sin que el personal paramédico que acudió a la casa, en respuesta a una llamada de emergencia, pudiera reanimarlo.

Berry fue declarado muerto a la 13:26, sin que las autoridades policiacas locales dieran a conocer detalles sobre las causas de su deceso en un breve comunicado difundido esta tarde a través de Facebook.

“El Departamento de Policía del Condado de St Charles confirma con tristeza la muerte de Charles Edward Anderson Berry Sr, mejor conocido como el legendario Chuck Berry. La familia pide privacidad durante este tipo de duelo”, escribió la corporación.

Con estilo único y un impresionante repertorio de éxitos que incluyeron “Maybelle”. “Roll Over Beethoven”. “Rock and Roll Music” y “Jhonny B. Goode”, la influencia de Berry alcanzó a grupos de la talla de los Beatles y otros importantes músicos.

