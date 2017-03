Monterrey, Chivas, Puebla y Juárez FC a Cuartos de Final de la Copa MX

Monterrey, Puebla, Chivas y Juárez FC son los primeros invitados a los Cuartos de Final de la Copa MX, esto luego de ganar sus series de octavos de final en contra de Zacatecas, Jaguares, Correcaminos y el actual campeón Querétaro, respectivamente.

El equipo que sorprendió al ser eliminado por un equipo de la liga de Ascenso y por ser el actual monarca copero fueron los Gallos Blancos.

Goleada en la Sultana del Norte

Monterrey goleó 4-0 a Mineros de Zacatecas y avanzó a cuartos de final de la Copa MX en partido disputado en el estadio Bancomer.

Por el equipo local anotaron el argentino Nicolás Sánchez al minuto 11, el colombiano Yimmi Chará al 74 y el argentino Rogelio Funes Mori (78 y 90).

Puebla sorprende en la selva chiapaneca

Los camoteros del Puebla avanzaron a los Cuartos de Final en su visita al Estadio Víctor Manuel Reyna al sacar una victoria de tres tantos contra dos cuando enfrentó a los Jaguares de Chiapas.

Los goles del conjunto poblano fueron obra de Álvaro Navarro con un doblete al 36 y 64 y Bruno Pires al 41; mientras que por el conjunto chiapaneco anotó Luis Miño al 62 y Félix Micolta al 84.

Monterrey y Puebla se enfrentarán en los Cuartos de Final en la cancha de los Rayados.

Chivas sufre pero avanza en penales

Luego de empatar a dos goles en tiempo regular, las Chivas Rayadas del Guadalajara se impuso al Correcaminos de la UAT en tanda de penales 6-5.

En el partido regular por las Chivas anotaron Javier Eduardo López y un autogol de Mario Valdez; por los tamaulipecos Ever Guzmán y Nicolás Saucedo.

En tanda de penales por los tapatíos anotaron: Oswaldo Alanís, Angel Zaldívar, Michael Pérez, Néstor Calderón, Eduardo López y Alan Pulido y falló Carlos Fierro; por la UAT marcaron Julio Atilano, Carlos Acosta, Sergio Rosas, Ever Guzmán y Nicolás Saucedo, mientras que Ricardo Chávez y Andrés Rincón erraron sus disparos.

Juárez FC elimina al campeón

FC Juárez de la Liga de Ascenso empató de último minuto en tiempo reglamentario 1-1, y en tanda de penales eliminó al vigente campeón Querétaro en los octavos de final de la Copa MX del Torneo Clausura 2017.

En tiempo regular anotó Camilo Sanvezzo, al minuto 34 por los Gallos Blancos, y en el último minuto del juego Jesús Arellano mandó centro por la derecha y de cabeza, Mario Ortiz firmó el 1-1.

En penales por los Gallos únicamente anotó Sanvezzo y fallaron Edgar Benítez, Kevin Gutiérrez , mientras que por los fronterizos anotaron Raúl Enriquez, Josué Gómez, Eder Borelli y Lucas Silva, no hubo necesidad de que el quinto jugador tirara el penal.

Ahora Chivas enfrentará en su estadio al FC Juárez, el equipo sorpresa de los octavos de final.

Para mañana miércoles se enfrentarán León contra Cruz Azul; Necaxa recibirá al Santos; Toluca jugará en el Nemesio Díez contra el Morelia y los Xolos de Tijuana enfrentarán al América para conocer a los otros cuatro equipos que estarán en los Cuartos de Final.

