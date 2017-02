Mon Laferte y Juanes estrenan el video de ‘Amárrame

Mon Laferte y Juanes dieron a conocer su nuevo sencillo y el video “Amárrame”, tema de la autoría de la cantante chilena.

“Queridos amigos, esta canción la compuse hace 2 años justo en el mismo momento en que escribí ‘Amor completo’, diría que son canciones hermanitas. Cuando comenzamos a trabajar en el arreglo de #Amárrame decidí mirar hacia el sur y adornar esta canción con elementos más latinos, sin prejuicios ni miedo me lancé con la cumbia y me entregué a nuestros ritmos, entre Colombia, Perú, Chile, Bolivia”, dijo la intérprete a través de su cuenta de Facebook.

La canción es el primer sencillo de lo que será su próximo disco, el cual aún no tiene título ni fecha de lanzamiento. “Escogimos Amárrame porque es una cumbia sudamericana muy movida y qué mejor compañía que la de una persona tan importante como Juanes”, comentó la cantante.

Para la grabacación, Laferte aseguró que Juanes no fue difícil de convencer. “Yo no lo conocía y a mí se me ocurrió la idea de grabar un tema con él y le mandé la canción y yo pensé que iba a decir, ‘¿y ésta quién es?’, pero le agradó la canción y dijo ya está, me fui a Miami a su casa en su estudio e hicimos click inmediatamente”.

Sobre su nuevo material, la cantautora dijo que además de la participación de Juanes, viene otro dueto con una figura de la música.