Miles de toluqueñas viven noche mágica con Homenaje a José José

Miles de mujeres de la capital mexiquense vivieron una noche mágica, llena de música y sentimiento en el Homenaje a José José Sinfónico, donde la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT) y el cantante Manuel José interpretaron magistralmente canciones como La nave del olvido, Amar y querer, Almohada y El triste.

Así, con un lleno total en el Teatro Morelos, el presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, dio la bienvenida al público y expresó que el concierto fue un regalo y homenaje para las toluqueñas en el marco del Día Internacional de la Mujer; sector de la población al que debe reconocerse todos los días porque “las mujeres son madres, guías, educadoras, doctoras, consejeras y las grandes hacedoras de pensamientos y sentimientos en sus hijos; les reconozco el gran trabajo que hacen diariamente”.

El espectáculo cautivó a los espectadores con la música de la OFiT, bajo la batuta del maestro Gerardo Urbán y Fernández, y el talento de Manuel José, que hicieron retumbar los cimientos de dicho espacio cultural, al corear por casi dos horas los éxitos del “Príncipe de la Canción”.

Al respecto, Verónica Vázquez y Susana Salazar comentaron: “este concierto fue maravilloso, el profesor Zamora sabe lo que nos gusta a las mujeres, con música de la orquesta y el joven Manuel José que canta tan hermoso; estoy muy agradecida por lo que hizo por nosotros para celebrar el Día de la Mujer”, “estuvo padrísimo, canta increíble; le agradecemos muchísimo al alcalde que recuerde que las mujeres somos el centro de todo, le agradecemos mucho que nos haya regalado este concierto a las mujeres del municipio ”

Asistieron al concierto la presidenta del Sistema Municipal DIF de Toluca, Yolanda Rosales Gómez, directores de dependencias municipales y miles de habitantes de la capital mexiquense.

