Migrantes han contribuido al desarrollo de EUA, enfatiza Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reprobó que se llame criminales a los migrantes, toda vez que son mexicanas y mexicanos de bien que fueron a cumplir un sueño y a contribuir al desarrollo de una nación.

En el marco de la firma de un convenio con la asociación civil Asume, sostuvo que México está listo para recibir a los migrantes, ya que se preparó desde tiempo atrás, y refirió que en 2016, de los al menos 300 mil connacionales que regresaron, una tercera parte lo hizo por voluntad propia.

El gobierno federal cuenta con un programa amplio y robusto de apoyo a migrantes, el cual se está fortaleciendo y ofrece opciones de empleo y de salud, detalló el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

