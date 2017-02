Michael Bublé lanza video de su reciente sencillo ´I believe in you´

El cantante canadiense Michael Bublé estrenó el video de “I believe in you”, segundo sencillo de su más reciente material discográfico “Nobody but me”.

De acuerdo a un comunicado, el videoclip fue protagonizado y dirigido por el actor estadounidense Derek Houg, quien dijo: “Ha sido un honor trabajar en este proyecto con una historia positiva sobre el amor y al mismo tiempo, enviando solo gran energía a Michael y a su maravillosa familia.

Warner Bros. Records le encomendó a Houg, la creación y el protagónico de este trabajo audiovisual, por lo que él aceptó; el resultado fue una trama romántica acerca de una pareja vista a lo largo de diferentes etapas de su vida juntos.

Este relato fue inspirado por los abuelos de Bublé, quienes desde hace más de 30 años, realizan un pequeño baile todos los días.