México y Alemania apuestan por la apertura económica y libre comercio

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló este viernes que diversificar debe ser una reacción lógica de la economía de su país al proteccionismo de la administración estadunidense de Donald Trump y avanzó el interés por estrechar lazos con Alemania y la Unión Europea (UE).

“En estos tiempos inciertos es evidente que tenemos que diversificar aún más nuestra economía”, aseguró De la Madrid en un encuentro con periodistas en Berlín en el que abogó por una “relación más estrecha con la UE y con Alemania”.

Agregó que, hasta que el Gobierno mexicano decida si “este nuevo discurso proteccionista es una tendencia o una excepción”, lo propio es prevenir.

“Debemos tomar precauciones; por eso, estamos mirando cómo diversificar nuestra economía. Y el turismo es uno de los sectores”, añadió.

En esta estrategia, Alemania en particular y la UE en general parecen socios interesantes, indicó el secretario de Turismo, que aludió a los valores compartidos en materia de “comercio, globalización e integración de la producción internacional”.

No obstante, en este ámbito hay “mucho por hacer”, reconoció De la Madrid.

Respecto al “efecto Trump” en el sector turístico mexicano, el secretario dijo que “por el momento” no se aprecian diferencias y que el número de viajeros del vecino del norte sigue creciendo con fuerza.

Además, señaló, el gobierno mexicano está “enfatizando mucho” para que las “diferencias” con Washington no afecten al conjunto de la población estadounidense.

México va a seguir tratando a los visitantes de Estados Unidos con “respeto y calor”, con “la hospitalidad y atención que siempre hemos hecho”, manifestó.

A su juicio, los estadounidenses no deben tener miedo sobre la actitud de quienes les van a recibir en México.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.