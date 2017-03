México urge a países del TPP a definir una estrategia tras salida de EU

éxico urgió hoy a los países firmantes del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) a definir “rápidamente” una nueva estrategia de integración tras la salida de Estados Unidos del acuerdo.

México, que tiene que estar al frente de la ola en integración global, no puede esperar demasiado para esas definiciones. Tenemos que capitalizar el capital de negociación invertido en el TPP de una manera inteligente”, dijo hoy el ministro de Economía de México, Ildefonso Guajardo, en el marco de la reunión de alto nivel que se celebra en la ciudad chilena de Viña del Mar.

El objetivo de la cita “Diálogo de Alto Nivel en Iniciativas de Integración en el Asia Pacífico. Desafíos y Oportunidades” es analizar el nuevo escenario y las alternativas tras la salida de Estados Unidos del TPP.

La reunión fue convocada por Chile, presidente de turno de la Alianza del Pacífico, y cuenta con la participación de autoridades y representantes de los doce países que subscribieron inicialmente el TPP, además de Colombia, China y Corea del Sur.

El ministro mexicano aseguró que la nueva coyuntura empuja al país norteamericano a explorar dos posibles hojas de ruta.

La primera, “abriría la puerta a una integración activa con los países firmantes del TPP”, que “serían invitados como Estados asociados a la Alianza del Pacífico en el capítulo de comercio e inversión”, informó Guajardo.

La otra posibilidad sería que México “adelantara bilaterales con los países de Asia pertenecientes al TPP”, añadió.

Las circunstancias actuales son muy distintas a las de hace tres años (..), nosotros no podemos mantenernos congelados frente a un mundo que se mueve”, enfatizó el ministro mexicano.

Requerimos diversificación rápidamente”, insistió Guajardo, para quien México no puede paralizarse mientras los países firmantes del TPP deciden cuáles son las nuevas estrategias de integración.

México no se puede quedar congelado en ese proceso. Tenemos que seguir adelantando nuestra integración con los países del Asia”, concluyó.

El encuentro de alto nivel se celebra hoy y mañana con la asistencia de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de Australia, Brunei, Colombia, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, además del anfitrión Chile.

