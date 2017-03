México tendrá otro rostro cuando se consolide SNA: EPN

México tendrá otro rostro en la medida en que se consoliden el Sistema Nacional Anticorrupción, y el Sistema Nacional de Transparencia, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

Tras escuchar las preocupaciones de la comunidad libanesa en torno al tema de la corrupción, Peña Nieto respondió que todos los esfuerzos en el combate a este flagelo serán en vano si la sociedad no cambia y si no está resuelta en asumir la tarea de inculcar valores de legalidad.

Acompañado por los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y de Economía, Ildefonso Guajardo, además de Alejandro Serio Morales, presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés, y del empresario, Carlos Slim, Peña Nieto habló de las migraciones y afirmó que un país que se cierra en su propia cultura está condenado a desaparecer.

“Con las migraciones viajan las tradiciones y las ideas, los conocimientos, los adelantos tecnológicos, los valores y las aspiraciones, las culturas se revitalizan y enriquecen cuando conviven y dialogan entre sí, un país que se cierra en su propia cultura y que no se enriquece precisamente por el contacto por otras, está prácticamente condenado a desaparecer o a extinguirse”, sostuvo.

