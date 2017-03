México mantiene ritmo de crecimiento constante: EPN

Al inaugurar la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Toluca, Estado de México, Peña Nieto inisistió en que a pesar de los ambientes convulsos en el exterior, México está saliendo adelante.

“Los riesgos latentes de un ambiente exterior convulso no son menores pero los estamos enfrentando con decisión, y estamos saliendo adelante de la única manera que sabemos hacer los mexicanos, con empeño y con plena seguridad en nosotros mismos”, aseveró.

Peña Nieto destacó que como nunca, aumentó el poder de compra del salario mínimo en un 12.4 por ciento en lo que va de su administración. Además, se han creado alrededor de 2.6 millones de empleos formales, alcanzando una cifra histórica.

Acompañado por los secretarios de Economía; del Trabajo; de Desarrollo Territorial y Urbano; así como representantes de la Canacintra y agrupaciones empresariales; el jefe del Ejecutivo comentó que la economía nacional ha logrado mantener su ritmo de crecimiento.

Destacó que en los poco más de cuatro años de su sexenio se tuvo un crecimiento promedio anual de 2.1 por ciento, superior al registrado en el mismo periodo de las recientes administraciones.

Tras la toma de protesta de los 120 integrantes del Consejo Directivo de Canacintra, Peña Nieto puso como ejemplo las inversiones por más de 70 mil millones de dólares de recursos nacionales y extranjeros ya que siguen viendo a nuestro país como un destino atractivo para la inversión.

En el Centro de Convenciones de Toluca, el primer mandatario afirmó que pesar de la incertidumbre en la que se vive, en el último trimestre de 2016 y principios de este año, el empresariado mexicano sigue confiando en México y sigue invirtiendo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.