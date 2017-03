México debe clasificar al Mundial y no demostrar si es gigante de Concacaf: Peralta

La selección de fútbol de México se encuentra enfocada en conseguir lo más pronto posible su boleto al Mundial de Rusia 2018 y no en demostrar si es o no el “gigante” de la Concacaf, señalaron el martes los jugadores que se encuentran entrenando en Cuernavaca.

El “Tri” eligió Cuernavaca como sede para su concentración a petición de los jugadores que militan en Europa, argumentando que la altura de la Ciudad de México afecta su rendimiento físico.

“No me importa si somos el gigante o no (de la Concacaf), lo importante es calificar al Mundial y hacerlo de la mejor forma y consiguiendo la mayor cantidad de puntos, primero haciendo valer la condición de local y después irlos a buscar de visita”, dijo el delantero Oribe Peralta tras el entrenamiento.

En el hexagonal final, México marcha segundo con cuatro puntos y podría asegurar su boleto para la Copa del Mundo si el viernes vence como local a Costa Rica -que lidera la eliminatoria con seis unidades-, y cuatro días después saca un resultado favorable en su visita a Trinidad y Tobago.

“Es una eliminatoria nueva, empezamos de cero en el (estadio) Azteca donde queremos iniciar con el pie derecho y conseguir los tres puntos para dar un paso importante rumbo a la clasificación”, coincidió el delantero Raúl Jiménez.

La eliminatoria, que otorga tres boletos directos al Mundial, la completan Panamá con cuatro puntos, Honduras con tres, además de Trinidad y Tobago y Estados Unidos que no han sumado. El cuarto de la Concacaf disputará un cupo para el Mundial ante una selección de Asia.

“Es un partido difícil (ante Costa Rica), sabemos que ellos juegan bien y hay que encararlo con la mentalidad de ganar, de hacer sentir la localía y de pedirle a la gente que esté apoyando al 100 por ciento”, dijo el mediocampista del Porto Héctor Herrera.

