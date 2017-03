México confía en poder iniciar lo antes posible la renegociación del TLCAN: Guajardo

El secretario de Economía, Ildefolso Guajardo, declaró este viernes que confía en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) comience lo antes posible, mientras el secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, señaló que hay que esperar a los procedimientos de su país.

En conferencia de prensa conjunta en Washington, Ross precisó que espera que en dos semanas el gobierno del presidente Donald Trump pueda presentar una carta formal que da comienzo a un plazo de 90 días que formaliza el inicio del proceso de negociación por la parte estadunidense.

Ross aseguró que espera en “un par de semanas” presentar una carta que inicia un plazo de consulta de 90 días tras el cual “se desencadena el proceso formal”, pero recordó: “no hay un día concreto para ello”.

Guajardo, que se reunió este viernes por primera vez con Ross, dijo que México ya ha iniciado el proceso de consulta legislativa y estará listo a finales de mayo para empezar negociaciones “en cualquier momento”.

“Esperaremos a que Estados Unidos y Canadá finalicen su propio proceso legislativo”, apuntó Guajardo, que se mostró a favor de que la renegociación del TLCAN se haga de manera trilateral con Canadá, mientras que Ross afirmó estar abierto a un formato bilateral o que incluya a todos los socios del acuerdo comercial que entró en vigor en 1994.

También desde Washington, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, comentó este jueves que espera que “las conversaciones formales” con Estados Unidos sobre el TLCAN comiencen “en junio o en julio”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.