Metro de CDMX contará con wifi gratuito

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que habrá internet wifi gratuito para 5.5 millones de usuarios de las 11 líneas del Metro, y se espera que en agosto próximo la medida inicie en los 30 vagones de la línea 7 que va del Rosario a Barranca del Muerto.

En convenio con la empresa AT&T, que será la encargada de dar el servicio con una inversión de mil 800 millones de dólares, Mancera reconoció que las empresas estadounidenses inviertan en nuestro país.

“De Dallas viene a invertir a la ciudad de México, mil 800 millones de pesos es una inversión para el Metro de la Ciudad de México con cero costo para los usuarios y para el gobierno, además de la inversión que ya tenemos un punto a favor, la conectividad, el servicio que se va a prestar en todas las líneas del Metro”.

Por su parte, el director del Metro, Jorge Gaviño, aseguró que se concretiza el acceso a internet en 175 estaciones que conforman la red del servicio, que van de la línea 1, a la 9, la A y B, así como 350 trenes que se encuentran en operación.

“La participación de la iniciativa privada, a través de la firma de un Permiso Administrativo Temporal Revocable por un periodo de diez años, en donde la empresa AT&T instalará equipos para dar cobertura a los usuarios de su red celular. El Metro recibirá el servicio de internet vía WiFi, para que éste a su vez, lo traslade a sus usuarios, mediante la instalación de 4 mil puntos de acceso, de telecomunicaciones, 500 kilómetros de fibra óptica y 500 kilómetros de cable radiante”.

Inicialmente, la red estará disponible en las líneas 1, que corre de Pantitlán a Observatorio; la 3, que va de Indios Verdes a Universidad, y la 7, de El Rosario a Barranca del Muerto.

La prueba piloto se realizará en la línea 7 por tratarse de una de las más profundas de toda la red del Metro y se espera que concluyan entre 2018 y 2020 en todas las estaciones y trenes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.