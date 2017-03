Más de siete décadas de cárcel a feminicida

El Juez 19 Penal, con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente, sentenció a 72 años de prisión a un cocinero, quien en 2015 asesinó a su pareja sentimental con un arma punzocortante y lesionó al conductor del taxi en el que viajaban.

El juzgador determinó que el sujeto es penalmente responsable de los delitos de feminicidio agravado y tentativa de homicidio, en perjuicio de su novia y del chofer.

Además, está obligado a pagar la cantidad de 350 mil 500 pesos, por concepto de reparación del daño y 17 mil 400 pesos de gastos funerarios.

De acuerdo con las investigaciones el 31 de enero de 2015, el imputado de ocupación cocinero, invitó a su pareja sentimental a una fiesta, al sur de la Ciudad de México, donde convivieron con dos amigos de su trabajo hasta la media noche.

El imputado se encontraba en el estado de California, Estados Unidos, por lo que se solicitó a las autoridades de ese país su localización y captura.

El indiciado fue detenido por su condición migratoria ilegal, pero al existir la orden de aprehensión en su contra, fue deportado y entregado a la Policía de Investigación (PDI) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.