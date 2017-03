Más de 3 mil policías vigilarán encuentro México-Costa Rica

La Secretaría de Seguridad Pública capitalina desplegó a 3 mil 226 policías en inmediaciones del Estadio Azteca, con motivo del partido entre las selecciones de futbol México y Costa Rica, el cual iniciará este viernes a las 20:00 horas.

El despliegue policial inició a partir de las 15:30 horas y concluirá hasta el término de las actividades, por lo que los uniformados evitarán el consumo de bebidas embriagantes en vía pública e inhibirán actos que alteren el orden público.

De igual forma evitarán la reventa, la comisión de delitos en la zona y vigilarán que los aficionados no ingresen al estadio con objetos para agredir como cinturones, palos, envases de cristal, armas, y pirotecnia.

El estado de fuerza está conformado por policías de proximidad, metropolitanos y de tránsito, así como elementos de la auxiliar y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), con el apoyo de 147 vehículos y un helicóptero.

La SSP-CDMX precisó que el personal de Tránsito destinó a 175 policías, apoyados de 55 patrullas para agilizar la movilidad, evitar que vehículos se estacionen en zonas prohibidas u obstruyan el ascenso y descenso del transporte público.

