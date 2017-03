Maradona anuncia que será nuevo embajador de la liga china

“Muchas gracias Sra. Tang Qinghui (su agente en China) por esta oportunidad que me da para trabajar en China, estaré eternamente agradecido!”, afirma el campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986 a través de su cuenta oficial de Instagram.

Junto a la frase, escrita en español, italiano e inglés, añade una fotografía en la que se le ve portando una bandera del país asiático con una imagen de fondo de él mismo portando en 1986 la Copa del Mundo.

El abogado de Maradona Matías Morla ya firmó el contrato para que el emblemático exjugador promueva el fútbol en el gigante asiático.

Esta noticia se da apenas un mes después de que el argentino anunciara que trabajará para la FIFA con el objetivo de que el órgano rector del fútbol mundial sea una institución “limpia y transparente”.

“Ahora sí, es oficial. Finalmente puedo cumplir uno de los sueños de mi vida, trabajar por una FIFA limpia y transparente, con personas que realmente aman el fútbol.

Gracias a todos los que me alentaron a enfrentar este nuevo desafío”, escribió Maradona en su perfil de la red social Facebook.

