Mancera pide que incluyan en estadísticas de inseguridad de la CDMX a personas en tránsito

Ante el aumento en la percepción de inseguridad y delitos en la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pidió al Sistema Nacional de Seguridad Pública medir a la capital no con los 8 millones de habitantes, sino sumar a la población en tránsito y la que trabaja en la capital.

En la presentación de la Presentación de la Oficina Virtual de Información Económica que contienen más de 50 millones de datos, Mancera indicó que “no le parece correcto” la forma en que calculan las estadísticas de la capital.

“Entonces todas nuestras estadísticas las enfrentan a 8 millones de habitantes y resulta que le tenemos que dar agua a 8 millones de habitantes, darle seguridad a 8 millones y todos los demás servicios a 8 millones de habitantes, yo creo que no, debemos sobre todo, yo hago un llamado al Sistema Nacional de Seguridad Pública porque no se debía medir a la ciudad cómo se está midiendo a mí me parece qué hay un tope estadístico qué habría que saltar y que salvar”, indicó.

Mientras que la entrega de los reconocimientos “Tlaloc” a Trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Mancera reconoció que el reto de abastecer de agua a todos los capitalinos es incomparable “porque se estaría hablando de dar agua a diversos estados del país”.

