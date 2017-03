MacOS 10.12.4 Sierra ya está disponible

Apple ha puesto a disposición de los usuarios macOS 10.12.4 Sierra, tras ocho versiones beta el desarrollo de esta actualización.

La actualización, ya disponible a través de la App Store, añade nuevas características al sistema operativo además de las mejoras de rendimiento, estabilidad y seguridad de cada actualización.

Esta actualización añade las siguientes características:

• Añade el modo “Night Shift”, que ajusta automáticamente los colores de la pantalla hacia la parte más cálida del espectro cromático cuando es de noche.

• Permite a Siri obtener información sobre los resultados y las estadísticas de críquet de la Premier League de la India y del International Cricket Council.

• Añade el shanghainés a los idiomas compatibles con Dictado.

• Soluciona varios problemas de anotación y generación de archivos PDF en la aplicación Vista Previa.

• Mejora la visibilidad del asunto de los mensajes de correo en la visualización por conversaciones de Mail.

• Corrige un problema que podría impedir que apareciera el contenido de los mensajes de correo en Mail.

La actualización ya está disponible y ocupa 1,56GB además de requerir reiniciar el Mac.

