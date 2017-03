Lucía Méndez grabaría dueto con Banda MS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La cantante Lucía Méndez reveló que la Banda MS la invitó a realizar un dueto, detalle que la tiene emocionada pues reconoce que es una de las agrupaciones más importantes del género regional mexicano.

“Realmente me emocionaría mucho porque es una banda muy querida”, expresó Méndez en entrevista para el programa ‘La Taquilla’, con René Franco.

Lucía regresará a los palenques tras 15 años de ausencia el próximo 30 de marzo en la Feria del Caballo en Texcoco, Estado de México, lugar donde también actuará Banda MS.

En algunos medios se mencionó que la propia cantante propuso a la MS cantar el tema “Cielo rojo”, debido a que es uno de sus preferidos y le tiene mucha fe. Ella grabaría el tema en su álbum y, por su lado, la banda podría integrar este clásico a su repertorio musical.

Por otra parte, Lucía Méndez comentó que canceló su participación en el musical “Amor Eterno” por su agenda.

“Quiero mucho a Omar, pero me va a ser imposible ya estar en ‘Amor Eterno’ por cuestiones de fechas, en diciembre, el 16 de diciembre yo tenía que debutar y no se debutó, todavía no sé de las juntas, no he sabido nada”, finalizó.