Los Raiders de Oakland se mudan a Las Vegas

Los Raiders de Oakland dejarán esta localidad y se trasladarán a Las Vegas, Nevada, en donde jugarán para 2020, acordaron los propietarios de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL por sus siglas en inglés).

La resolución fue suscrita este lunes por los dueños de la NFL para aprobar el cambio de sede a Las Vegas, la ciudad de los casinos, en donde se construirá un estadio con una inversión de mil 600 millones de dólares.

En el acuerdo se estableció que Raiders se mantendrá jugando en Oakland hasta que se concluya el nuevo estadio.

Los Raiders de Oakland han tenido una vida errante luego de mudarse a Los Ángeles en 1982 en donde permanecieron hasta 1995 cuando regresaron a Oakland y en donde estuvieron por 22 años.

