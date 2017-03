Liga MX anuncia que fecha pendiente se jugaría en abril

Durante una visita a las instalaciones del Club América para ser analizado de una lesión en el hombro por el médico del conjunto Águila, Bonilla sostuvo que sólo es cuestión de hablar con los equipos para programar la jornada pendiente.

Sin embargo, dejó entrever que sería entre el 11 y el 13 del mes antes mencionado.

Sobre la situación de los silbantes, el directivo de la Federación Mexicana de Futbol comentó que fue un hecho complicado porque al final del día, “nos debemos a los aficionados, fue un momento complicado y tendremos que seguir trabajando para que el aficionado disfrute de su deporte favorito”.

Bonilla descartó que haya una consigna sobre aquellos silbantes que encabezaron dicho movimiento, “no, lo que pasa es que no pasaron las pruebas físicas, unos por lesión y otros por otros motivos. Están en recuperación para someterse a los exámenes físicos y no es por otra cosa”.

Asimismo, refirió que las reglas son iguales para todos los árbitros y si cumplen como debe ser serán asignados para las demás fechas del Clausura 2017.

“Para nosotros está establecido en nuestro reglamento y estamos trabajando en diversas modificaciones en él. Es difícil tener un reglamento perfecto y día a día se trabaja en ello”, afirmó.

