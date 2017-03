Ley de seguridad interior no busca militarizar al país: Segob

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Al responder a quienes buscan lastimar y señalar a las fuerzas armadas; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió que con la Ley de Seguridad Interior no se busca militarizar al país.

En el marco de una gira por Acapulco, en donde encabezó la inauguración del puente vehicular Barra Vieja-Las Lomas, el encargado de la política interior sostuvo que los detractores no ven las tareas que realizan las fuerzas armadas en materia de protección civil o para regresar la seguridad a los ciudadanos.

“Y quiero, si me lo permiten, desde aquí decirles a todos los que son detractores de nuestras Fuerzas Armadas, que nadie está buscando un marco legal para militarizar al país, al contrario, es para que cumplan lo que están haciendo en un marco legal, y después se regresen a sus cuarteles, que no estén todo el tiempo en las calles, que no hagan servicio de policías municipales, ni policías estatales. Ellos tienen otras actividades, como ésta, la que nos trae el día de hoy a este evento, y me refiero al tema de Protección Civil”, indicó.

Ante el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; el encargado de la política interior aseveró que está en manos de los legisladores la decisión de trabajar en dicha legislación.

“En los legisladores está la decisión de trabajar por este marco legal. Una Ley de Seguridad Interior, para que nuestros soldados, nuestros marinos, sepan que están en el amparo de la ley todas las actividades que hacen para protegerles, y no que hoy no hay un respaldo que les proteja a los ciudadanos y que por supuesto proteja la actividad que están realizando ellas y ellos, los que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas”, señaló.

Osorio Chong puntualizó que el trabajo unido ha permitido que en materia de seguridad las estadísticas vayan a la baja. En casi tres meses, informó, se registra una baja del 60% en homicidios dolosos en este puerto. Y esto es una muestra de que todos los días se construye un mejor estado para que regrese el turismo nacional a todos los rincones.