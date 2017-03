Lanzan versión retro del iPhone 7 Plus

La compañía ColorWare, especializada en personalizar smartphones, consolas de videojuegos, laptops y últimamente AirPods, lanzó una versión retro de la última versión Plus del iPhone.

El modelo retro del smartphone trae consigo los colores y diseño de la computadora Macintosh de Apple, hecho totalmente artesanal, con pintura impresa sobre el teléfono.

Las funciones del iPhone se mantienen tal cual, sólo el exterior es lo que cambia y su precio será de mil 899 dólares

Según el portal Actualidad iPhone, la edición especial estará limitada, pues será disponible por tiempo limitado y únicamente los 25 primeros compradores recibirán el dispositivo con un grabado en la parte artesanal que indicará el número de serie.

AIRPODS PERSONALIZADOS

La misma compañía ya trabaja en la personalización de los nuevos auriculares inalámbricos de Apple, AirPods.

Los usuarios pueden comprar los auriculares en la tienda de ColorWare con un baño de color especializado u otro que el cliente elija. Los precios van desde los 160 a los 299 dólares, según sea el caso.

No obstante, si el cliente decide enviar sus AirPods para su coloración, se ahorra la espera de los auriculares, de lo contrario tendría que esperar hasta junio debido al bajo stock en el que siguen sumidos estos dispositivos.

