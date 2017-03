Lanzan diputados plan de apoyo a consulados

La Cámara de Diputados estableció una estrategia que tiene como objetivo a los consulados en Estados Unidos, a donde los legisladores viajarán con el fin de establecer apoyos y reforzar vínculos políticos para aminorar la afectación de los migrantes por las políticas de Donald Trump.

De entrada, definió 12 consulados como prioritarios a los que acudirán a la brevedad, a fin de atender la crisis que viven los migrantes.

De acuerdo con la propuesta de la Comisión de Relaciones Exteriores, presentada a la Junta de Coordinación Política para su análisis, de la cual tiene copia EL UNIVERSAL, el objetivo de acudir a los consulados es observar el funcionamiento de las representaciones consulares, dialogar con actores locales y regionales relevantes, visitar albergues de inmigrantes y estaciones migratorias estadounidenses.

El órgano legislativo dividió los consulados en tres secciones: prioritarios (por su importancia política, regional y relevantes), entre los que se encuentran San Diego, Los Ángeles, Sacramento, Atlanta, Tucson, McAllen, El Paso, Houston, Austin, Nueva York, Chicago y Washington.

Los importantes (por el número de mexicanos que atienden) como San Francisco, Seatle, Salt Lake City, San Antonio, Dallas, Nueva Orleans, Miami, Raleigh, Filadelfia, Boston, Detroit, Denver y Kansas City.

Y los de frontera (por su importancia para la atención de connacionales en materia de apoyo consular, procesos legales y repatriación) como Calexico, Yuma, Nogales, Phoenix, Presidio, Del Río, Eagle Pass, Laredo y Brownsville.

