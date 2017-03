La próxima semana se dará a conocer el nuevo modelo educativo: Nuño

Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública (SEP), informó que el próximo lunes se presentará el nuevo modelo educativo con “una ruta de implementación” que incluye tiempo, tareas y cronograma para alistar las condiciones de aplicación en el ciclo escolar 2018-2019.

El evento, tendrá lugar en Palacio Nacional y será encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, anunció el titular de SEP al visitar la Primaria “Francisco Giner de los Ríos”, en la Ciudad de México.

Nuño señaló que inmediatamente después de que se de a conocer el modelo comenzará el diseño de planes y programas de estudios y de los libros de texto a partir de las nuevas propuestas al desarrollo curricular, cambio pedagógico, escuela al centro, inclusión, gobernanza educativa y formación de maestros.

Afirmó que durante el ciclo 2017-2018, el millón 200 mil maestros frente a grupo entrarán a procesos de dominio y formación del nuevo enfoque pedagógico que deja atrás la memorización y se enfocará en “aprender a aprender”, con “prácticas pedagógicas de avanzada”.

Nuño Mayer resaltó que el sistema educativo si tiene capacidad para integrar a los universitarios que eventualmente sean repatriados en los próximos meses.

En este sentido, al redondear cifras, el funcionario recordó que en 2015 fueron repatriados 2 mil estudiantes universitarios.

De hecho, el titular de la SEP comentó que de los 200 mil mexicanos repatriados el año pasado, unos 100 mil no habían terminado la primaria o la secundaria, “ahí está el reto más importante”, subrayó.

Por ello ya se trabaja con el Instituto Nacional de Alfabetización de los Adultos y la Secretaría de Gobernación, para que se abran módulos de atención a necesidades educativas en los 120 municipios de mayor recepción de repatriados.

Durante su visita a la escuela, el titular de la SEP resaltó en vísperas del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para dedicarse a las matemáticas o a las ciencias hasta hoy dominadas en números y en mejores resultados por los varones.

Con la presencia vía remota de la hoy estudiante universitaria en el MIT de Massachusetts, Olga Medrano, ganadora mexicana de la Olimpiada Mundial de Matemáticas, y la conductora de vehículos de alta velocidad, Mara Reyes, piloto de la NASCAR, Nuño Mayer insistió en que hombres y mujeres “somos iguales sin importar estereotipos.

